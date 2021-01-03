Финансирование "Спартака" может быть увеличено
Президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов может увеличить финансирование московского "Спартака", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.
По данным источника, финансовая помощь "Лукойла" возрастет с 10 до 30 миллионов евро в год. Данное обстоятельство связано с вхождением в совет директоров "Спартака" Юсуфа Алекперова - сына Вагита.
Стоит отметить, что Алекперов-старший владеет 36,8 процентами акций "Спартака", являясь вторым крупнейшим акционером клуба после владельца команды Леонида Федуна.
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