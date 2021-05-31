Финансирование "Урала" будет увеличено: названа сумма
Бюджет футбольного клуба "Урал" собираются расширить до 2 миллиардов рублей, сообщает "РБК".
По информации источника, команда из Екатеринбурга должна получить деньги от спонсоров.
Инициатива по увеличению финансирования клуба принадлежит председателю совета директоров Дмитрию Пумпянскому, который руководит Трубной металлургической компанией.
"Урал" занял итоговое 12-е место в прошлом розыгрыше РПЛ.
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