Финансовое положение "Барселоны" хуже, чем ожидалось

Фото: Твиттер @FCBarcelona

Новое руководство "Барселоны" провело внутренний аудит финансового положения клуба и получило неутешительные результаты, сообщает каталонский канал Esport3.

По информации медиа, по итогам проверки выяснилось, что дела с финансами у "блауграны" гораздо хуже, чем казалось ранее.

Убытки по итогам текущего сезона могут составить 350 млн евро, а прибыль клуб получит не раньше сезона-2022/2023.

Одним из нюансов оценки было допущение того, что аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет команду, а "Барселона" дополнительно купит нового топ-игрока.

Однако, новый генеральный директор каталонцев Ферран Ревертер настаивает, что клуб сможет выйти из экономического кризиса, не теряя при этом конкурентоспособности в футбольном плане.