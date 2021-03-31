Финансовое положение "Барселоны" хуже, чем ожидалось
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Новое руководство "Барселоны" провело внутренний аудит финансового положения клуба и получило неутешительные результаты, сообщает каталонский канал Esport3.
По информации медиа, по итогам проверки выяснилось, что дела с финансами у "блауграны" гораздо хуже, чем казалось ранее.
Убытки по итогам текущего сезона могут составить 350 млн евро, а прибыль клуб получит не раньше сезона-2022/2023.
Одним из нюансов оценки было допущение того, что аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет команду, а "Барселона" дополнительно купит нового топ-игрока.
Однако, новый генеральный директор каталонцев Ферран Ревертер настаивает, что клуб сможет выйти из экономического кризиса, не теряя при этом конкурентоспособности в футбольном плане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14