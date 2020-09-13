Финансовые войны на "Камп Ноу": новый тренер не может выгнать Суареса, Видаль нанимает юристов, а Фати нагуливает новые аппетиты!

Новый наставник – старые проблемы. Рональд Куман получил немало адских вызовов перед дебютным сезоном в роли тренера кризисной ''Барселоны''. Нидерландский специалист согласился возглавить родную для себя команду после того, как ''блаугранас'' пробили дно в Лиге Чемпионов. 2:8 оказались той последней каплей! Бартомеу решился провести долгожданную чистку раздевалки, которую почему-то дважды откладывали – после Рима и Ливерпуля. Очевидно, президент живет по принципу "Бог троицу любит", поэтому историческое унижение от ''Баварии'' было неизбежным. Правда, большая каталонская революция под руководством дуэта Бартомеу-Куман притормозила уже в самом зародыше. Более того, "Кулес" рискуют начать новый сезон со старыми токсичными лицами, а будущее "нового Месси" находится в руках прожорливого агента. Возвращение Ивана Ракитича в ''Севилью'' – пока единственный трансфер "на выход". Хорват повел себя как большой профессионал, отказавшись от денег за последний год контракта (около 7 млн ​​евро). ''Барса'' со своей стороны максимально упростила переговоры с дружественным андалусийская клубом. Вице-чемпион мира достался нервионцам в обмен на символическую компенсацию (полтора миллиона). Впрочем, похожая стратегия не работает с Суаресом и Видалем – оба цепляются за каждый цент. Куман лично указал уругвайцу на дверь, ''Ювентус'' выглядел идеальной опцией, но все изменило решение Месси. "Эль Пистолеро" может остаться до следующего лета, чтобы получить свои 14 млн евро и пойти бесплатно, даже если придется полировать скамейку запасных. Такой себе последний шанс насолить руководству.

Проблема в том, что "блаугранас" не собираются терпеть Суареса еще один сезон. Да, 33-летний форвард почти образцово работает на тренировках, однако тренерский штаб волнует другое – его дружба с Месси. Сенсационный инсайд прозвучал из уст агента ФИФА – Жорди Хоти – в эфире популярного телешоу El Chiringuito. Как Куман, так и Бартомеу считают уругвайца источником плохой атмосферы в коллективе. "Они стремятся избавиться Суареса любой ценой. Мол, после его ухода Лео станет более открытым и уделять внимание молодым", – отмечает медийник. Барса попробует поставить точку в этой теме до середины сентября. Условный дедлайн установил сам Куман, который давно определился с заменой третьем лучшему снайперу в истории каталонского гранда (198 голов). Депай сидит на чемоданах.

Ситуация Видаля – идентична. Жадный чилиец требует статуса свободного агента, огромную компенсацию за расторжение соглашения (6 млн евро) и целый ряд якобы задолженности по бонусам. Он сразу дал понять, что уедет только при полной выплате "кэша", 2:8 никого не смущают. По информации Mundo Deportivo, скандальный ветеран специально нанял нескольких юристов, чтобы Бартомеу не обвел его вокруг пальца. Параллельно хавбек договаривается с боссами ''Интера''. Переезд на Апеннины выглядит вопросом времени, гораздо важнее, сэкономит ли ''Барса'' 6 млн – это треть от потенциальной стоимости Вейналдума. Последний является приоритетом нового коуча, которому приходится мириться с финансовой войной на ''Камп Ноу''.

17-летний феномен Ансу Фати также провоцирует нервозность внутри клуба. Конечно, основная причина – деньги. Аппетиты влиятельного агента планеты Жорже Мендеша вызывают серьезный дискомфорт в переговорах между самым молодым игроком сборной Испании и президентом Бартомеу. Пока юный нападающий заручился поддержкой одиозного португальца, "блаугранас" разговаривали с позиции силы, откладывая пролонгации до лучших времен, сейчас инициатива находится в руках представителей футболиста. Мендеш пытается доказать, что опция автоматического продления контракта, которой оперирует руководство, не может быть применена по Ансу, поскольку тот еще не достиг совершеннолетия. Спекулируя нормами закона, Мендеш цинично давит на клуб с целью существенного повышения зарплаты для Фати... и вкусных комиссионных для собственной компании. Кроме этого, люди из ближайшего окружения игрока начали активно работать с прессой – "вброс" о возможных проблемах после трансфера Деппа теперь появляется регулярно. ''Барселона'' пока сохраняет спокойствие, ссылаясь на официальные бумаги, как в случае с Месси. А вот чрезмерное ажиотаж вокруг не нравится никому. Посмотрим, как решится эта ситуация в итоге!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников