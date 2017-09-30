Финансовый директор "Баварии" едва не застрелился на охоте

Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен получил серьезную травму руки во время охоты.

Как сообщают в Германии, он может лишиться пальцев.

Отмечается, что функционер охотился в Австрии. Во время несчастного случая Дрезен направлялся к своему автомобилю, когда ружье соскользнуло с плеча и выстрелило в руку.

Состояние финансового директора мюнхенцев оценивается как стабильное. | http://soccernews.ru