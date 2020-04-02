Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса

УЕФА официально объявила о приостановке действия правил финансового фэйр-плей.

Такое решение Союз европейских футбольных ассоциаций принял из-за пандемии коронавируса.

В первую очередь, данные изменения коснутся участников еврокубковых турниров сезона 2020/21.

Напомним, что ФФП направлен на улучшение общей финансовой стабильности европейского футбола, то есть, клубы не могут тратить гораздо больше, чем зарабатывают.

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