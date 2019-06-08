Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину, Армения победила Лихтенштейн и другие итоги отборочных матчей Евро-2020
Сборная Финляндии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Два гола забил форвард Теему Пукки.
В параллельных матчах Армения разгромила Лихтенштейн, Азербайджа проиграл Венгрии, Эстония не смогла выиграть у Северной Ирландии, Молдавия переиграла Андорру.
Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:0 (0:0)
Голы: Пукки, 56 - 1:0, Пукки, 68 - 2:0.
Финляндия: Храдецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Гранлунд (Райтала, 38), Спарв, Форселль (Лаппалайнен, 63), Лод, Камара, Пукки, Скрабб (Шюллер, 84).
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Шуньич, Чивич, Бешич (Гояк, 79), Вишча, Дульевич (Байич, 68), Цимирот, Сарич, Джеко.
Армения - Лихтенштейн - 3:0 (2:0)
Голы: Казарян, 2 - 1:0, Карапетян, 18 - 2:0, Барсегян, 90+1 - 3:0.
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Восканян, Казарян, Мхитарян, Мкртчян (Григорян, 76), К.Оганесян, Барсегян, Аветисян (Овсепян, 78), Карапетян (Бабаян, 73).
Лихтенштейн: Хоби, Малин, Геппель, Хофер, Польверино, Хаслер, Марс.Бюхель, Вольфингер (Брендле, 85), Саланович, Зеле (Л.Майер, 81), Фрик (Кюне, 46).
Азербайджан - Венгрия - 1:3 (0:1)
Голы: Орбан, 18 - 0:1, Барат, 53 - 0:2, Мадатов, 69 - 1:2, Хольман, 71 - 1:3.
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Кривоцюк, Гараев, Ришард Алмейда, Шейдаев, Назаров (Р.Дадашов, 86), Мадатов (Абдуллаев, 74), Рен.Дадашов (Рамазанов, 59).
Венгрия: Гулачи, Корхут, Орбан, Барат, Джуджак (Немет, 86), Ловренчич, А.Надь, Кляйнхайслер (Паткаи, 72), Д.Надь, Собослои (Хольман, 58), Солои.
Эстония - Северная Ирландия - 1:2 (1:0)
Голы: Васильев, 25 - 1:0, Вашингтон, 77 - 1:1, Магеннис, 80 - 1:2.
Эстония: Лепметс, Тенисте (Камс, 85), Метс, Пикк, Вихманн, Васильев, Дмитриев, Кяйт (Тамм, 85), Зенев, Саппинен (Сорга, 61), Синявский.
Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Макнэйр, Смит (Джонс, 64), Льюис, Дэйвис, Даллас, Сэвилл (Магеннис, 69), Бойс (Вашингтон, 46), Уайт.
Молдавия - Андорра - 1:0 (1:0)
Гол: Армаш, 8.
Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Карп, Рябчук, Эфрос, Суворов (Чеботару, 50), Ионицэ, Антонюк (Кочук, 64), Гынсарь, Дамашкан (Бойчук, 80).
Андорра: Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Х.Рубио (Мартинес, 72), Лловера, Сервос, Виейра, Ребес (Морено, 69), Алаэс (Санчес, 82), Клементе.
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|О
|1
|Украина
|3
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|2
|Люксембург
|3
|4
|3
|Португалия
|2
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|4
|Литва
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|Сербия
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|Группа C
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|0
|6
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