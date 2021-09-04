Финляндия одолела Казахстан и обошла Украину в группе квалификации ЧМ-2022

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Финляндия одолела Казахстан и обошла Украину в группе квалификации ЧМ-2022

Фото твиттер УЕФА

В рамках 5-го тура квалификации ЧМ-2022 Финляндия добыла минимальную домашнюю победу над Казахстаном.

Единственный и решающий гол в матче забил нападающий леверкузенского "Байера" Йоэль Похьянпало.

Финляндия – Казахстан - 1:0

Гол: 1:0 – 60 Похьянпало.

Финляндия: Градецки, Араюури, Уронен, О`Шонесси, Алхо, Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90), Валакари (Ниссиля, 78), Вяйсянен, Похьянпало (Йенсен, 80), Пукки (Форсс, 90).

Казахстан: Шацкий, Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов (Куат, 72), Вороговский, Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Жуков (Жарынбетов, 81), Аймбетов (Шушеначев, 72), Таттыбаев (Васильев, 63).

Набрав три очка, финны поднялись на второе место в своей отборочной группе, оставив позади сборную Украины.

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