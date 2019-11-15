Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020
В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Финляндия разгромила Лихтенштейн и досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию турнира. Победу финнами принесли дубль Пукки и гол Туоминена. В другом матче группы Армения уступила Греции.
Финляндия – Лихтенштейн - 3:0 (1:0)
Голы: Туоминен, 21 - 1:0, Пукки, 64 (с пенальти) - 2:0, Пукки, 75 - 3:0
Армения – Греция - 0:1 (0:1)
Гол: Лимниос, 34 - 0:1
Положение команд: Италия - 24, Финляндия - 18, Греция - 11, Армения, Босния - 10, Лихтенштейн - 2.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
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|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1