Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Финляндия разгромила Лихтенштейн и досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию турнира. Победу финнами принесли дубль Пукки и гол Туоминена. В другом матче группы Армения уступила Греции.

Финляндия – Лихтенштейн - 3:0 (1:0)

Голы: Туоминен, 21 - 1:0, Пукки, 64 (с пенальти) - 2:0, Пукки, 75 - 3:0

Армения – Греция - 0:1 (0:1)

Гол: Лимниос, 34 - 0:1

Положение команд: Италия - 24, Финляндия - 18, Греция - 11, Армения, Босния - 10, Лихтенштейн - 2.

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