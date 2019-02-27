Финский клуб арендовал форварда "Зенита"

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Финский клуб арендовал форварда "Зенита"

ХИК на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Зенита" Ивана Тарасова.

Финский клуб взял в аренду 19-летнего футболиста на один год с опцией продления сделки ещё на сезон.

Стоит отметить, что за ХИК сейчас выступает другой игрок "Зенита" - вратарь Максим Рудаков.

В текущем сезоне Тарасов сыграл за вторую команду "сине-бело-голубых" 13 матчей в ФНЛ, результативными действиями не отличался.

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