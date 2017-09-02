Финский вратарь Яаскеляйнен возобновил карьеру

Теги атлетико де калькуттаюсси яаскеляйнен

Финский вратарь Яаскеляйнен возобновил карьеру

Финский голкипер Юсси Яаскеляйнен возобновил карьеру и стал игроком "Атлетико де Калькутты".

Индийский клуб в своём твиттере объявил о подписании контракта с 42-летним стражем ворот.

Фото: Юсси Яаскеляйнен - новичок "Атлетико де Калькутты"

Яаскеляйнен известен по выступлениям в АПЛ, где он защищал цвета "Болтона", "Вест Хэма" и "Уигана". 

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