Финский вратарь Яаскеляйнен возобновил карьеру
Финский голкипер Юсси Яаскеляйнен возобновил карьеру и стал игроком "Атлетико де Калькутты".
Индийский клуб в своём твиттере объявил о подписании контракта с 42-летним стражем ворот.
Фото: Юсси Яаскеляйнен - новичок "Атлетико де Калькутты"
Яаскеляйнен известен по выступлениям в АПЛ, где он защищал цвета "Болтона", "Вест Хэма" и "Уигана".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Bengaluru
|24
|47
|2
|Ист Бенгал Клуб
|24
|43
|3
|Салгаокар
|24
|39
|4
|Демпо СК
|24
|35
|5
|Спортинг Клуб де Гоа
|24
|34
|6
|Лайонг СК
|24
|33
|7
|Пуне ФК
|24
|29
|8
|Мумбаи ФК
|24
|28
|9
|Мохун Баган АК
|24
|28
|10
|Чираг Юнайтед СК
|24
|26
|11
|Архима Клуб
|24
|25
|12
|Черчилль Бразерс
|24
|25
|13
|Мохаммедан СК
|24
|24