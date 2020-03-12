Финт Неймара стал моментом дня в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала лучший момент игрового дня Лиги Чемпионов по итогам матчей, прошедших в среду.

Напомним, что ПСЖ победил 2:0 дортмундскую "Боруссию", а "Атлетико" со счётом 3:2 переиграл "Ливерпуль".

Автором лучшего момента дня признали форварда парижан Неймара, а точнее его эффектный финт в центре поля. Зацените!

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