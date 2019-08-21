"Фиорентина" анонсировала переход Рибери

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери продолжит карьеру в "Фиорентине".

Итальянский клуб в своём твиттере анонсировал подписание контракта со звёздным французом, подтвердив его прилёт во Флоренцию.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" предложила 36-летнему футболисту двухлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

В гонке за Рибери "фиалки" опередили московский "Локомотив".

Не пропустите: Тренер "Фиорентины": "Я готов угостить руководство обедом, если они подпишут Рибери". | http://soccernews.ru