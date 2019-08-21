"Фиорентина" анонсировала переход Рибери

Теги фиорентиналокомотив москвабавария мюнхенфранк риберитрансферы

"Фиорентина" анонсировала переход Рибери

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери продолжит карьеру в "Фиорентине".

Итальянский клуб в своём твиттере анонсировал подписание контракта со звёздным французом, подтвердив его прилёт во Флоренцию.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" предложила 36-летнему футболисту двухлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

В гонке за Рибери "фиалки" опередили московский "Локомотив".

Не пропустите: Тренер "Фиорентины": "Я готов угостить руководство обедом, если они подпишут Рибери". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару

"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов