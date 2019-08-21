"Фиорентина" анонсировала переход Рибери
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери продолжит карьеру в "Фиорентине".
Итальянский клуб в своём твиттере анонсировал подписание контракта со звёздным французом, подтвердив его прилёт во Флоренцию.
#WelcomeLegend❗️@FranckRibery #ForzaViola #QuestaÈFirenze ⚜️ pic.twitter.com/gu5UaSmJkP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 21 августа 2019 г.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" предложила 36-летнему футболисту двухлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
В гонке за Рибери "фиалки" опередили московский "Локомотив".
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