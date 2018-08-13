"Фиорентина" арендовала игрока "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Эдимилсон Фернандеш стал игроком "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

"Фиалки" арендовали 22-летнего швейцарца на один сезон. По информации СМИ, флорентийский клуб заплатит за аренду хавбека 1 миллион евро и будет иметь право выкупа за 9 миллионов.

Фернандеш выступал за "Вест Хэм" с 2016 года, сыграл 48 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что ранее в обратном направлении отправился колумбиец Карлос Санчес. | http://soccernews.ru