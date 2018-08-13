"Фиорентина" арендовала игрока "Вест Хэма"

Теги фиорентинавест хэм юнайтедэдимилсон фернандеш

"Фиорентина" арендовала игрока "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Эдимилсон Фернандеш стал игроком "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

"Фиалки" арендовали 22-летнего швейцарца на один сезон. По информации СМИ, флорентийский клуб заплатит за аренду хавбека 1 миллион евро и будет иметь право выкупа за 9 миллионов.

Фернандеш выступал за "Вест Хэм" с 2016 года, сыграл 48 матчей и забил 1 гол. 

Напомним, что ранее в обратном направлении отправился колумбиец Карлос Санчес. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов