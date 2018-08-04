"Фиорентина" арендовала полузащитника "Эвертона"

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"Фиорентина" арендовала полузащитника "Эвертона"

Полузащитник "Эвертона" Кевин Миральяс стал игроком "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

"Фиалки" арендовали 30-летнего футболиста на один год. По некоторым данным, итальянский клуб обязан выкупить бельгийца следующим летом за 2,7 миллиона евро.

Миральяс выступал за "Эвертон" с 2012 года, сыграл 186 матчей и забил 38 голов. Сдавался в аренду "Олимпиакосу".

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