"Фиорентина" арендует хавбека "Монако"

"Фиорентина" практически договорилась с "Монако" о переходе полузащитника Жила Диаша, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "фиалки" арендуют 20-летнего португальца сроком на два года с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Диаш сыграл за "Монако" в одном матче, выйдя на замену в поединке 2-го тура Лиги 1 против "Дижона".

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