"Фиорентина" арендует Хесе на два сезона

Теги хесе родригесфиорентинапсж

"Фиорентина" арендует Хесе на два сезонаНападающий ПСЖ Хесе в ближайшее время подпишет соглашение с "Фиорентиной".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, испанец будет арендован на два сезона с сохранением последующего права выкупа.

Интересно, что большую часть зарплаты форварда до 2019 года будет выплачивать французский клуб.

Читайте: "Фиорентина" и "Дженоа" не могут договориться о трансфере Джованни Симеоне | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов