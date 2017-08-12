"Фиорентина" арендует Хесе на два сезона

Нападающий ПСЖ Хесе в ближайшее время подпишет соглашение с "Фиорентиной".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, испанец будет арендован на два сезона с сохранением последующего права выкупа.

Интересно, что большую часть зарплаты форварда до 2019 года будет выплачивать французский клуб.

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