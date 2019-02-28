"Фиорентина" – "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча)

Теги фиорентинааталанта

"Фиорентина" – "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор первого полуфинального матча Кубка Италии между "Фиорентиной" и "Аталантой", который завершился феерической ничьей со счётом 3:3.

Не пропустите: "Фиорентина" – "Аталанта" расписали шикарную ничью в полуфинале Кубка Италии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" попытается переманить лидера "Спартака"

"Локомотив" попытается переманить лидера "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 25 47
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 25 36
10 Сампдория Сампдория 25 36
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Дженоа Дженоа 25 29
13 Парма Парма 25 29
14 Кальяри Кальяри 25 24
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов