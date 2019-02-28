"Фиорентина" – "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча)
Вашему вниманию представляется видеообзор первого полуфинального матча Кубка Италии между "Фиорентиной" и "Аталантой", который завершился феерической ничьей со счётом 3:3.
Не пропустите: "Фиорентина" – "Аталанта" расписали шикарную ничью в полуфинале Кубка Италии. | http://soccernews.ru
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|25
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|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
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|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
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|13
|Парма
|25
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|Кальяри
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|Эмполи
|25
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|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
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|Кьево
|25
|10