"Фиорентина" – "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор первого полуфинального матча Кубка Италии между "Фиорентиной" и "Аталантой", который завершился феерической ничьей со счётом 3:3.

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