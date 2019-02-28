"Фиорентина" – "Аталанта" расписали шикарную ничью в полуфинале Кубка Италии

В первом полуфинальном матча Кубка Италии "Фиорентина" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 3:3. Гости быстро повели в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Гомеса и Пашалича, но "фиалки" отыгрались еще до перерыва, отличились Кьеза и Бенасси. Во втором тайме де Рон вновь вывел "Аталанту" вперед, но Муриэль спас хозяев от поражения. Ответный матч состоится 24 апреля.

В другом полуфинале "Милан" и "Лацио" также не выявили победителя.

"Фиорентина" – "Аталанта" - 3:3 (2:2)

Голы: Гомес, 16 - 0:1, Пашалич, 18 - 0:2, Кьеза, 33 - 1:2, Бенасси, 36 - 2:2, де Рон, 58 - 2:3, Муриэль, 79 - 3:3

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Чеккерини (Лорини, 80), Витор Уго, Дабо (Симеоне, 76), Верету, Жерсон (Фернандеш, 52), Бенасси, Кьеза, Муриэль.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Манчини, Кастань, Толои, Гомес (Барроу, 87), де Рон, Иличич, Пашалич, Хатебур, Сапата (Реца, 85).

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