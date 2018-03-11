"Фиорентина" - "Беневенто" - 1:0 (обзор)

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"Фиорентина" - "Беневенто" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором "Фиорентина" дома обыграла "Беневенто".

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