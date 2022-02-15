"Фиорентина" без Кокорина победила "Специю"
Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Фиорентины" на выезде обыграла "Специю" со счетом 2:1.
Победу флорентийскому клубу принесли голы Кшиштофа Пентека и Софьяна Амрабата. В составе хозяев отличился Кевин Агудело.
"Фиорентина", набрав 39 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 26 очками осталась на 14-й позиции.
"Специя" – "Фиорентина" - 1:2 (0:1)
Голы: Пентек, 42 - 0:1, Агудело, 74 - 1:1, Амрабат, 89 - 1:2
"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Агудело, 57), Кивер, Реца, Маджоре (Бурабия, 76), Джаси (Колли, 57), Манай (Нзола, 56), Верде.
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Амрабат, Кастровилли (Иконе, 85), Мале (Данкан, 62), Пионтек (Артур, 79), Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 78).
Не пропустите: Кокорин может остаться в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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