"Фиорентина" без Кокорина победила "Специю"

Теги фиорентинаспеция

"Фиорентина" без Кокорина победила "Специю"

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Фиорентины" на выезде обыграла "Специю" со счетом 2:1.

Победу флорентийскому клубу принесли голы Кшиштофа Пентека и Софьяна Амрабата. В составе хозяев отличился Кевин Агудело.

"Фиорентина", набрав 39 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 26 очками осталась на 14-й позиции.

"Специя" – "Фиорентина" - 1:2 (0:1)
Голы: Пентек, 42 - 0:1, Агудело, 74 - 1:1, Амрабат, 89 - 1:2

"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Агудело, 57), Кивер, Реца, Маджоре (Бурабия, 76), Джаси (Колли, 57), Манай (Нзола, 56), Верде.

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Амрабат, Кастровилли (Иконе, 85), Мале (Данкан, 62), Пионтек (Артур, 79), Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 78).

Не пропустите: Кокорин может остаться в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 февраля

Главные новости дня: 14 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов