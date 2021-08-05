"Фиорентина" без Кокорина презентовала новую форму

"Фиорентина" официально представила новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Всего "фиалки" показали общественности четыре комплекта - фиолетового, белого, красного и жёлтого цветов.

Российский нападающий Александр Кокорин участия в презентации не принимал.

Технический спонсор "Фиорентины" - компания Kappa.

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