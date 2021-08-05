"Фиорентина" без Кокорина презентовала новую форму
"Фиорентина" официально представила новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Всего "фиалки" показали общественности четыре комплекта - фиолетового, белого, красного и жёлтого цветов.
Российский нападающий Александр Кокорин участия в презентации не принимал.
Le nostre nuove maglie ⚜️#Kappa#WelcomeBack#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/UXMCLGvGSa— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 5, 2021
Технический спонсор "Фиорентины" - компания Kappa.
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