"Фиорентина" без Кокорина презентовала новую форму

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"Фиорентина" без Кокорина презентовала новую форму

"Фиорентина" официально представила новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Всего "фиалки" показали общественности четыре комплекта - фиолетового, белого, красного и жёлтого цветов.

Российский нападающий Александр Кокорин участия в презентации не принимал.

Технический спонсор "Фиорентины" - компания Kappa.

Не пропустите: Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео). | http://soccernews.ru
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