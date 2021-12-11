"Фиорентина" без Кокорина разгромила "Салернитану"
Фото: твиттер "Фиорентины"
В рамках 17-го тура "Фиорентина" разгромила "Салернитану".
На данный момент "фиалки" идут на пятом месте, опережая "Ювентус" на 3 очка. "Салернитана" по-прежнему на последнем месте.
"Фиорентина" - "Салернитана" 4:0
Голы: Бонавентура, 31 - 1:0, Влахович, 51 - 2:0, Влахович, 84 - 3:0, Мале, 90 - 4:0
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Венути, 87), Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги (Терзич, 87), Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.
"Салернитана": Белец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери, Ярошиньски, Кешрида, Ди Таккьо, Кулибали, Рибери, Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17