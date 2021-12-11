"Фиорентина" без Кокорина разгромила "Салернитану"

Фото: твиттер "Фиорентины"

В рамках 17-го тура "Фиорентина" разгромила "Салернитану".

На данный момент "фиалки" идут на пятом месте, опережая "Ювентус" на 3 очка. "Салернитана" по-прежнему на последнем месте.

"Фиорентина" - "Салернитана" 4:0

Голы: Бонавентура, 31 - 1:0, Влахович, 51 - 2:0, Влахович, 84 - 3:0, Мале, 90 - 4:0

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Венути, 87), Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги (Терзич, 87), Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.

"Салернитана": Белец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери, Ярошиньски, Кешрида, Ди Таккьо, Кулибали, Рибери, Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.

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