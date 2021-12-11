"Фиорентина" без Кокорина разгромила "Салернитану"

Теги фиорентинасалернитана

"Фиорентина" без Кокорина разгромила "Салернитану"Фото: твиттер "Фиорентины"

В рамках 17-го тура "Фиорентина" разгромила "Салернитану".

На данный момент "фиалки" идут на пятом месте, опережая "Ювентус" на 3 очка. "Салернитана" по-прежнему на последнем месте.

"Фиорентина" - "Салернитана" 4:0

Голы: Бонавентура, 31 - 1:0, Влахович, 51 - 2:0, Влахович, 84 - 3:0, Мале, 90 - 4:0

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Венути, 87), Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги (Терзич, 87), Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.

"Салернитана": Белец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери, Ярошиньски, Кешрида, Ди Таккьо, Кулибали, Рибери, Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.

Читайте также: "Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"

"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов