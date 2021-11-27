"Фиорентина" без Кокорина уступила "Эмполи", "Сампдория" сильнее "Вероны"

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"Фиорентина" без Кокорина уступила "Эмполи", "Сампдория" сильнее "Вероны"

Фото твиттер Серии А

В рамках 14-го тура чемпионата Италии состоялись ещё два матча.

"Фиорентина" неожиданно потерпела поражение от "Эмполи". Российский форвард "фиалок" Александр Кокорин игру пропустил по неизвестным причинам.

"Сампдория" дома победила "Верону" со счётом 3:1 и оторвалась от зоны вылета в Серии А.

"Эмполи" – "Фиорентина" - 2:1

Голы: 0:1 – 57 Влахович, 1:1 – 87 Бандинелли, 2:1 – 89 Пинамонти.

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Тонелли, Луперто, Паризи (Маркицца, 72), Хендерсон (Бандинелли, 58), Журковски (Хаас, 44), Риччи, Ди Франческо (Ла Мантия, 72), Кутроне (Байрами, 58), Пинамонти.

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Мале, 78), Данкан (Кастровилли, 46), Торрейра (Амрабат, 85), Сапонара (Гонсалес, 58), Кальехон, Влахович.


"Сампдория" – "Верона" - 3:1

Голы: 0:1 – 37 Тамез, 1:1 – 51 Кандрева, 2:1 – 77 Экдаль, 3:1 – 90 Мурру.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари (Йосида, 35), Ауджелло (Мурру, 86), Кандрева, Верре (Адриен Силва, 66), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Дрэгушин, 86), Капуто (Габбьядини, 86).

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Казале (Канчельери, 84), Лазович, Тамез (Велозу, 74), Барак, Илич, Капрари, Симеоне (Лазанья, 67).

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