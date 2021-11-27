"Фиорентина" без Кокорина уступила "Эмполи", "Сампдория" сильнее "Вероны"
Фото твиттер Серии А
В рамках 14-го тура чемпионата Италии состоялись ещё два матча.
"Фиорентина" неожиданно потерпела поражение от "Эмполи". Российский форвард "фиалок" Александр Кокорин игру пропустил по неизвестным причинам.
"Сампдория" дома победила "Верону" со счётом 3:1 и оторвалась от зоны вылета в Серии А.
"Эмполи" – "Фиорентина" - 2:1
Голы: 0:1 – 57 Влахович, 1:1 – 87 Бандинелли, 2:1 – 89 Пинамонти.
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Тонелли, Луперто, Паризи (Маркицца, 72), Хендерсон (Бандинелли, 58), Журковски (Хаас, 44), Риччи, Ди Франческо (Ла Мантия, 72), Кутроне (Байрами, 58), Пинамонти.
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Мале, 78), Данкан (Кастровилли, 46), Торрейра (Амрабат, 85), Сапонара (Гонсалес, 58), Кальехон, Влахович.
"Сампдория" – "Верона" - 3:1
Голы: 0:1 – 37 Тамез, 1:1 – 51 Кандрева, 2:1 – 77 Экдаль, 3:1 – 90 Мурру.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари (Йосида, 35), Ауджелло (Мурру, 86), Кандрева, Верре (Адриен Силва, 66), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Дрэгушин, 86), Капуто (Габбьядини, 86).
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Казале (Канчельери, 84), Лазович, Тамез (Велозу, 74), Барак, Илич, Капрари, Симеоне (Лазанья, 67).
Не пропустите: "Кальяри" упустил победу над "Салернитаной" в Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде
-
ПСЖ предложил Винисиусу зарплату в пять раз выше, чем в "Реале"
-
Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург", "Гройтер Фюрт" и "Хоффенхайм" забили девять мячей на двоих
-
"Ахмат" победил "Ростов" в 16-м туре РПЛ
-
Источник: Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании
Лента новостей
-
"Лилль" сыграл вничью с "Нантом" в матче Лиги 1
-
"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Райо Вальекано"
-
Холанд быстрее всех забил 50 голов в Бундеслиге
-
Рангник намерен избавиться от двух футболистов в "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" поборется за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
-
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде
-
ПСЖ предложил Винисиусу зарплату в пять раз выше, чем в "Реале"
-
Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург", "Гройтер Фюрт" и "Хоффенхайм" забили девять мячей на двоих
-
Салах сделал 150 голевых действий в АПЛ
-
"Фиорентина" без Кокорина уступила "Эмполи", "Сампдория" сильнее "Вероны"
-
Спаллетти жёстко раскритиковал "Спартак"
-
"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Торреса
-
"Ахмат" победил "Ростов" в 16-м туре РПЛ
-
"Сельта" на выезде переиграла "Алавес"
-
2
Источник: Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании
-
"Манчестер Юнайтед" может пригласить тренера "Спортинга"
-
"Арсенал" одержал домашнюю победу над "Ньюкаслом" и вплотную приблизился к топ-4 АПЛ
-
"Торино" снова попытается купить защитника "Спартака"
-
Кокорин пропустит седьмой матч "Фиорентины" подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17