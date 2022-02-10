"Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии

Фото: твиттер "Фиорентины"

В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Фиорентина" вырвала победу над "Аталантой".

Таким образом, "фиалки" вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары "Ювентус" - "Сассуоло".

Отметим, что оба россиянина Алексей Миранчук и Александр Кокорин пропускали игру.

"Аталанта" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Пионтек (пен), 9 - 0:1, Дзаппакоста, 30 - 1:1, Бога, 56 - 2:1, Пионтек, 71 - 2:2, Миленкович, 90 - 2:3

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино (Копмейнерс, 37), Гимшити, Демирал, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Пашалич (Пессина, 74), Малиновский (Муриэль, 74), Бога.

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59), Мале (Миленкович, 81), Сапонара (Иконе, 74), Пионтек, Гонсалес (Соттиль, 60).

Удаление: Мартинес (79).

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