"Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии
Фото: твиттер "Фиорентины"
В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Фиорентина" вырвала победу над "Аталантой".
Таким образом, "фиалки" вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары "Ювентус" - "Сассуоло".
Отметим, что оба россиянина Алексей Миранчук и Александр Кокорин пропускали игру.
"Аталанта" - "Фиорентина" 2:3
Голы: Пионтек (пен), 9 - 0:1, Дзаппакоста, 30 - 1:1, Бога, 56 - 2:1, Пионтек, 71 - 2:2, Миленкович, 90 - 2:3
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино (Копмейнерс, 37), Гимшити, Демирал, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Пашалич (Пессина, 74), Малиновский (Муриэль, 74), Бога.
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59), Мале (Миленкович, 81), Сапонара (Иконе, 74), Пионтек, Гонсалес (Соттиль, 60).
Удаление: Мартинес (79).
Читайте также: "Милан" разгромил "Лацио" в Кубке Италии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фарке отреагировал на критику со стороны Черданцева
-
"Челси" готов продать Кепу
-
Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Интера"
-
Мозес прокомментировал продление контракта со "Спартаком"
-
"Вест Хэм" лишился спонсора из-за инцидента с Зума
-
"Спартак" продлил контракт с Мозесом
-
"Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии
-
Стала известна прибыль АПЛ со следующей продажи ТВ-прав за рубеж
-
"Милан" намерен летом подписать защитника "Лилля"
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Дугласа Косты
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Чедвик высказался о поведении Роналду
-
"Локомотив" обыграл "Гетеборг", "Зенит" в закрытом матче одолел "Копенгаген"
-
Клуб 5-го дивизиона Англии отстранил брата Зума за инцидент с кошкой
-
Почеттино высказался о значимости Мбаппе для ПСЖ
-
ЦСКА может подписать хавбека "Лестера"
-
Сарабия рассказал, почему перешел из ПСЖ в "Спортинг"
-
В Бундеслиге могут изменить формат
-
Почеттино рассказал о состоянии Неймара в преддверии матча с "Реалом"
-
"Фиорентина" предлагала Влаховича "Реалу". Испанский клуб отказал
-
"Астон Вилла" может сбить цену за Коутиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17