"Фиорентина" близка к назначению тренера "Специи"

Фото: инстаграм Итальяно/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Никола Скира, "Фиорентина" хочет назначить на пост главного тренера команды Винченцо Итальяно, который сейчас тренирует "Специю".

По информации источника, итальянский тренер уже согласовал контракт с "фиалками" до лета 2023 года с окалдом размером в 1,2 миллиона евро за сезон. Отмечается, что в контракте будет предусмотрена опция продления на еще один сезон.

Напомним, что в конце мая "Фиорентина" назначила на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо, но уже через три недели было объявлено об отставке итальянца.

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