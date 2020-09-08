"Фиорентина" подписала бывшего хавбека "Милана"

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"Фиорентина" подписала бывшего хавбека "Милана"

Бывший полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура стал игроком флорентийской "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался "Фиорентине" бесплатно. Футболист подписал с флорентийским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Зарплата хавбека составит 1,8 миллиона евро в год.

31-летний Бонавентура ранее играл за "Милан" с 2014 по 2020 годы, провел за клуб 184 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 30 результативных передач.

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