"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А

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"Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии АФото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Фиорентина" на своем поле сумела добыть ничью в драматичном матче с "Сассуоло" в 18-м туре Серии А.

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 2:2

Голы: Скамакка, 32 - 0:1, Фраттези, 37 - 0:2, Влахович, 51 - 1:2, Торрейра, 61 - 2:2.

"Фиорентина" - Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Амрабат, 78), Торрейра, Мале (Данкан, 46), Кальехон (Сапонара, 46; Терзич, 78), Влахович (Игор Жулио, 88), Гонсалес.

"Сассуоло" - Консильи, Толян (Мюльдюр, 78), Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 78), Траоре (Матеус Энрике, 57), Берарди, Скамакка (Дефрель, 65), Распадори (Бога, 66).

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