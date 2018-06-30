"Фиорентина" договорилась о переходе хавбека "Челси"

Теги челсифиорентинамарио пашалич

"Фиорентина" договорилась о переходе хавбека "Челси"

"Фиорентина" договорилась о переходе полузащитника "Челси" Марио Пашалича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "фиалки" возьмут в аренду 23-летнего хорвата до конца следующего сезона.

"Челси" уже одобрил этот трансфер, поэтому вскоре о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что прошлый сезон Пашалич провёл в "Спартаке", но не сумел проявить себя.

Не пропустите: "Спартак" объявил об уходе Пашалича и Максимовича. | http://soccernews.ru

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