"Фиорентина" договорилась о переходе Наингголана



Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан перейдет в "Фиорентину", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, флорентийский клуб арендует футболиста до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа. На уходе игрока из "Интера" настоял новый главный тренер клуба Антонио Конте, который не заинтересован в его услугах.

30-летний Наингголан выступает за "Интер" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за миланский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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