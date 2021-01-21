"Фиорентина" договорилась о трансфере Кокорина: названы условия сделки

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"Фиорентина" договорилась о трансфере Кокорина: названы условия сделки

До конца этой недели форвард московского "Спартака" Александр Кокорин должен стать игроком "Фиорентины".

По информации "РБ-Спорт", клубам удалось согласовать переход 29-летнего футболиста в среду вечером.

"Красно-белые" выручат от трансфера нападающего 3,5 миллиона евро, а также получат процент от его перепродажи.

Сам игрок согласился на уменьшение размера зарплаты с 3 до 2 миллионов евро ради подписания контракта с "Фиорентиной". Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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