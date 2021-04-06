"Фиорентина" еще не рассчиталась со "Спартаком" за трансфер Кокорина
Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен
Флорентийская "Фиорентина" пока не выплатила московскому "Спартаку" полную сумму трансфера нападающего Александра Кокорина в размере 4,5 миллионов евро, сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям источника, на данный момент российский клуб получил только половину суммы. Впрочем, никакой задержки платежей нет, так как клубы изначально договорились, что сумма будет разбита на два платежа.
30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года. За итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Фиорентиной" действует до лета 2023 года.
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