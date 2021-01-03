"Фиорентина" готова отдать 5 млн евро за Кокорина

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает "РБ-Спорт".

Итальянская "Фиорентина" намерена сделать москвичам предложение о покупке 29-летнего форварда. По данным источника, речь идет о 5 миллионах евро.

Зарплата Кокорина, в случае перехода, составит менее трех миллионов евро в год.