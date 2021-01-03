"Фиорентина" готова отдать 5 млн евро за Кокорина

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"Фиорентина" готова отдать 5 млн евро за КокоринаНападающий московского "Спартака" Александр Кокорин в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает "РБ-Спорт".

Итальянская "Фиорентина" намерена сделать москвичам предложение о покупке 29-летнего форварда. По данным источника, речь идет о 5 миллионах евро.

Зарплата Кокорина, в случае перехода, составит менее трех миллионов евро в год.

Напомним, что игроком интересуется руд клубов РПЛ. Однако высокая трансферная стоимость и зарплата, пока отпугивают потенциальных покупателей.

В текущем сезоне футболист провел на поле 8 матчей и смог забить 2 гола (оба  с пенальти).

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