"Фиорентина" готова отпустить Федерико Кьезу в "Ювентус"
Владелец флорентийской "Фиорентины" Рокко Комиссо заявил, что он готов продать полузащитника Федерико Кьезу в "Ювентус", если получит достойное предложение.
"Если Кьеза захочет уйти, то я не буду против при наличии достойного предложения. Федерико должен сам принять решение. Он знает, что ждет его в будущем в нашей команде. У нас отличные отношения и мы ничего не имеем против "Ювентуса", - приводит слова Комиссо Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что туринский клуб готов заплатить за футболиста около 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок Кьеза провел за "Фиорентину" 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ювентус" может купить у "Барселоны" Серхи Роберто. | http://soccernews.ru
главное
-
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах
-
"Ювентус" готов использовать пять футболистов в трансфере Погба
-
"Ювентус" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Александра Заварова
-
Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов
-
Вячеслав Караваев рассказал о несостоявшемся переходе в итальянский топ-клуб
Лента новостей
-
Лунин станет вторым голкипером "Реала"
-
Защитник "Зенита" Караваев признался, что соскучился по футболу
-
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах
-
"Барселона" включилась в борьбу за защитника "Бенфики" Диаша
-
"Барселона" приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте
-
"Ювентус" готов использовать пять футболистов в трансфере Погба
-
"Барселона" и "Ювентус" могут совершить обмен Артур-де Лигт
-
Антонио Кассано опубликовал символическую сборную из футболистов, с которыми он играл
-
"Фиорентина" готова отпустить Федерико Кьезу в "Ювентус"
-
"Интер" является фаворитом в борьбе за Обамеянга
-
"Милан" нацелился на форварда "Реала"
-
"Ювентус" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Александра Заварова
-
Месси почтил память скончавшегося тренера "Барселоны"
-
Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов
-
"Бавария" не будет приглашать Аллегри
-
Олич заявил, что российские и хорватские игроки слишком много пьют
-
Вячеслав Караваев рассказал о несостоявшемся переходе в итальянский топ-клуб
-
"Реал" собирается подписать Мбаппе и Холанда в 2022 году
-
Форвард "Эвертона" нарушил правила карантина, отправившись на вечеринку
-
"Сампдория" нацелилась на защитника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16