"Фиорентина" готова отпустить Федерико Кьезу в "Ювентус"

Владелец флорентийской "Фиорентины" Рокко Комиссо заявил, что он готов продать полузащитника Федерико Кьезу в "Ювентус", если получит достойное предложение.

"Если Кьеза захочет уйти, то я не буду против при наличии достойного предложения. Федерико должен сам принять решение. Он знает, что ждет его в будущем в нашей команде. У нас отличные отношения и мы ничего не имеем против "Ювентуса", - приводит слова Комиссо Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что туринский клуб готов заплатить за футболиста около 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок Кьеза провел за "Фиорентину" 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" может купить у "Барселоны" Серхи Роберто. | http://soccernews.ru