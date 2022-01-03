"Фиорентина" готова платить часть зарплаты Кокорину в случае его ухода в аренду
Фото инстаграм Александра Кокорина
"Фиорентина" пытается избавиться от нападающего Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна.
По информации La Nazione, итальянский клуб может отдать 30-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
Если россиянин уйдёт на временной основе, то "фиалки" готовы платить часть его зарплаты, которая составляет 1,7 миллиона евро в год.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Фиорентину" 5 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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