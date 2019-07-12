"Фиорентина" готова приютить Балотелли

Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли близок к возвращению в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, подписать 29-летнего футболиста готова "Фиорентина", однако клуб хочет, чтобы игрок умерил свои финансовые аппетиты.

Последним клубом Балотелли был "Марсель", который он покинул в конце июня. В составе провансальского клуба он провел 15 матчей и забил 8 голов.

Напомним, что ранее Балотелли выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль" и "Ниццу".

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