"Фиорентина" готова приютить Балотелли
Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли близок к возвращению в Италию.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, подписать 29-летнего футболиста готова "Фиорентина", однако клуб хочет, чтобы игрок умерил свои финансовые аппетиты.
Последним клубом Балотелли был "Марсель", который он покинул в конце июня. В составе провансальского клуба он провел 15 матчей и забил 8 голов.
Напомним, что ранее Балотелли выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль" и "Ниццу".
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|Интер Милан
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|Болонья
|38
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|Удинезе
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