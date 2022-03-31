"Фиорентина" готова выкупить Пентека, но при одном условии

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"Фиорентина" готова выкупить Пентека, но при одном условии

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек может стать игроком "Фиорентины" на постоянной основе.

По информации журналиста Николо Скиры, "фиалки" готовы выкупить польского футболиста, но при одном условии.

Итальянский клуб не намерен платить за нападающего требуемые 15 миллионов евро и хочет получить скидку.

"Фиорентина" арендовала Пентека 8 января, с тех пор он забил 6 голов в 11 матчах.

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