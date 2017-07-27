"Фиорентина" готова заплатить 12 миллионов евро за Политано



"Фиорентина" хочет купить полузащитника "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, флорентийский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на три миллиона за счет бонусов. В составе "фиалок" хавбек может заменить ушедшего в "Ювентус" вингера Федерико Бернардески.

23-летний Политано выступает за "Сассуоло" с 2015 года, провел за клуб 71 матч и забил 13 голов.

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