"Фиорентина" готовит для Гаттузо контракт на два года
Фото: Твиттер @sscnapoli
Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо летом перейдет на аналогичную должность в другой клуб Серии А, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.
По данным источника, руководство "Фиорентины" предложило 43-летнему специалисту контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.
Rino #Gattuso will leave #Napoli at the end of the season. He is still the first choice of Rocco #Commisso as a new coach for the next season. #Fiorentina have offered 2-years contract (€2M/year) and they are confident to reach an agreement in the coming days. #transfers https://t.co/kPkipaFLOc— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2021
При этом отмечается, что "фиалки" уверены, что договор с итальянцем будет подписан в ближайшие несколько дней.
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