"Фиорентина" готовит для Гаттузо контракт на два года

Фото: Твиттер @sscnapoli

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо летом перейдет на аналогичную должность в другой клуб Серии А, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.

По данным источника, руководство "Фиорентины" предложило 43-летнему специалисту контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Rino #Gattuso will leave #Napoli at the end of the season. He is still the first choice of Rocco #Commisso as a new coach for the next season. #Fiorentina have offered 2-years contract (€2M/year) and they are confident to reach an agreement in the coming days. #transfers https://t.co/kPkipaFLOc