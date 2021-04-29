"Фиорентина" готовит для Гаттузо контракт на два года

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"Фиорентина" готовит для Гаттузо контракт на два годаФото: Твиттер @sscnapoli 
Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо летом перейдет на аналогичную должность в другой клуб Серии А, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.

По данным источника, руководство "Фиорентины" предложило 43-летнему специалисту контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

При этом отмечается, что "фиалки" уверены, что договор с итальянцем будет подписан в ближайшие несколько дней.

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