"Фиорентина" хочет арендовать Йовича

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"Фиорентина" хочет арендовать Йовича Фото: инстаграм Йовича

Форвард "Реала" Лука Йович попал в сферу интересов "Фиорентины".

Как сообщает Calciomercato, "фиалки" хотели бы арендовать игрока до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Йович провел 6 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, что в составе "Фиорентины" играет россиянин Александр Кокорин.

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