"Фиорентина" хочет арендовать Йовича
Фото: инстаграм Йовича
Форвард "Реала" Лука Йович попал в сферу интересов "Фиорентины".
Как сообщает Calciomercato, "фиалки" хотели бы арендовать игрока до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Йович провел 6 игр, в которых отметился одной голевой передачей.
Напомним, что в составе "Фиорентины" играет россиянин Александр Кокорин.
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