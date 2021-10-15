"Фиорентина" хочет арендовать Йовича

Фото: инстаграм Йовича

Форвард "Реала" Лука Йович попал в сферу интересов "Фиорентины".

Как сообщает Calciomercato, "фиалки" хотели бы арендовать игрока до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Йович провел 6 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, что в составе "Фиорентины" играет россиянин Александр Кокорин.

Читайте также: "Интер" может зимой усилиться форвардом "Реала". | http://soccernews.ru