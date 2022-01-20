"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина
"Фиорентина" хочет избавить от российского форварда Александра Кокорина, сообщает Firenze Viola.
По информации источника, вариант с расторжением контракт не рассматривается из-за высокой суммы, которую будет вынуждена заплатить "Фиорентина" - Кокорин получает 1.8 миллионов евро в год и его контракт рассчитан до 2024 года.
"Фиалки" рассматривают возможность отдать россиянина в аренду в команду, которая сможет хотя-бы частично покрыть расходы по зарплате игрока.
В частности, Кокорин может уйти в клуб из РПЛ или ОАЭ.
В нынешнем сезоне Александр сыграл пять матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.
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