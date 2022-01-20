"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина"Фиорентина" хочет избавить от российского форварда Александра Кокорина, сообщает Firenze Viola.

По информации источника, вариант с расторжением контракт не рассматривается из-за высокой суммы, которую будет вынуждена заплатить "Фиорентина" - Кокорин получает 1.8 миллионов евро в год и его контракт рассчитан до 2024 года.

"Фиалки" рассматривают возможность отдать россиянина в аренду в команду, которая сможет хотя-бы частично покрыть расходы по зарплате игрока.

В частности, Кокорин может уйти в клуб из РПЛ или ОАЭ.

В нынешнем сезоне Александр сыграл пять матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Также не пропустите: В окружении Дембеле все еще считают, что он может продлить контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"

Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов