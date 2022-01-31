"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина. Могут разорвать контракт, если не уйдет
"Фиорентина" продолжает свои попытки расстаться с российский форвардом Александром Кокориным, сообщает издание La Nazione.
По информации источника, есть шанс, что нападающий перейдет в один из российских либо же турецких клубов, но если этого не случится, то "фиалки" готовы на кардинальные меры.
По информации источника, клуб может разорвать контракт с Кокориным, хотя ранее сообщалось, что переговоры об этом зашли в тупик.
В нынешнем сезоне Кокорин вышел на поле в Серии А пять раз, однако отметиться результативными действиями так и не сумел.
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