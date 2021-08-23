"Фиорентина" хочет подписать футболиста "Арсенала"

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"Фиорентина" хочет подписать футболиста "Арсенала"Фото: инстаграм Торрейры/Автор неизвестен

"Фиорентина" близка к завершению сделки по хавбеку лондонского "Арсенала" Лукаса Торрейры, сообщает Calciomercato.

По информации источника, "фиалки" возьмут уругвайского футболиста в аренду с правом выкупа. Игрок хочет вернуться в Серию А, поэтому приостановил переговоры с "Айнтрахтом", который также на него претендует.

Ранее Торрейра уже играл в итальянском чемпионате, где выступал за "Пескару" (2014/16) и "Сампдорию" (2018 год).

Соглашение уругвайца с "Арсеналом" рассчитано до лета 2023 года.

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