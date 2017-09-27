"Фиорентина" хочет продлить Астори

Руководство "Фиорентины" хочет продлить контракт с защитником Давиде Астори, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, боссы "фиалок" намерены предложить 30-летнему футболисту соглашение до 2021 года.

Стоит отметить, что действующий контракт Астори с "Фиорентиной" истекает в 2019 году.

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