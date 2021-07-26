"Фиорентина" хочет продлить контракт с Влаховичем

Теги фиорентинадушан влахович

"Фиорентина" хочет продлить контракт с ВлаховичемФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

"Фиорентина" намерена продлить контракт с нападающим Душаном Влаховичем.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, генеральный директор "фиалок" Джо Бароне начал переговоры с игроком.

По информации источника, клуб предлагает форварду соглашение на 3 года с окладом в размере 3 миллионов евро в год плюс бонусы, за счет которых сумма может достигнуть 4 миллионов.

Футболистом интересуется лондонский "Тоттенхэм". Цена за игрока - 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Влахович забил 21 гол за 37 матчей в Серии А.

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