"Фиорентина" хочет усилиться защитником "Реала"

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"Фиорентина" хочет усилиться защитником "Реала"

Правый защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола стал трансферной целью "Фиорентины".

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "фиалки" хотят заполучить испанского фулбека уже в январе.

25-летний футболист с сентября не выходит на поле, поэтому его уход из королевского клуба вполне вероятен.

Рыночная стоимость Одриосолы оценивается в 10 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 1 матч.

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