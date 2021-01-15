"Фиорентина" хочет усилиться защитником "Реала"

Правый защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола стал трансферной целью "Фиорентины".

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "фиалки" хотят заполучить испанского фулбека уже в январе.

25-летний футболист с сентября не выходит на поле, поэтому его уход из королевского клуба вполне вероятен.

Рыночная стоимость Одриосолы оценивается в 10 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 1 матч.

Не пропустите: "Тоттенхэм" не заинтересован в продлении аренды Бэйла. | http://soccernews.ru