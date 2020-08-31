"Фиорентина" хочет вернуть в Италию бывшего форварда "Милана" Пентека

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"Фиорентина" хочет вернуть в Италию бывшего форварда "Милана" Пентека

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к польскому нападающему берлинской "Герты" Кшиштофу Пентеку, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. "Герта", которая купила форварда в январе 2020 года у "Милана" за 24 миллиона, готова продать его за 30 миллионов. Поляк также входит в сферу интересов "Торино" и "Ромы".

Во второй половине минувшего сезоне 25-летний Пентек провел за "Герту" 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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