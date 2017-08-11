"Фиорентина" и "Дженоа" не могут договориться о трансфере Джованни Симеоне

Теги дженоафиорентинаджованни симеоне

"Фиорентина" и "Дженоа" не могут договориться о трансфере Джованни Симеоне

"Фиорентина" не теряет надежд купить нападающего "Дженоа" Джованни Симеоне, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "фиалки" предлагают за 22-летнего аргентинца 17 миллионов евро плюс бонусы.

Однако генуэзский клуб не устраивают такие условия. "Дженоа" хочет выручить от продажи Симеоне не менее 20 миллионов евро.

Не пропустите: Сын Клюйверта может перейти в "Фиорентину". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов