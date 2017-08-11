"Фиорентина" и "Дженоа" не могут договориться о трансфере Джованни Симеоне

"Фиорентина" не теряет надежд купить нападающего "Дженоа" Джованни Симеоне, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "фиалки" предлагают за 22-летнего аргентинца 17 миллионов евро плюс бонусы.

Однако генуэзский клуб не устраивают такие условия. "Дженоа" хочет выручить от продажи Симеоне не менее 20 миллионов евро.

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