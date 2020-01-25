"Фиорентина" и "Дженоа" поделили очки в матче Серии А
В 21-м туре итальянской Серии А "Фиорентина" сыграла вничью с "Дженоа".
"Фиорентина" - "Дженоа" 0:0
"Фиорентина": Дронговски, Венути (Оливера, 82), Миленкович, Пеццелья, Лирола, Пульгар, Кастровилли (Эссерик, 65), Кьеза, Бенасси, Касерес, Кутроне (Влахович, 59).
"Дженоа": Перин, Баррека, Кришито, Ромеро, Гильоне, Шене, Стураро, Бехрами (Ягелло, 90), Бираски, Фавилли (Пинамонти, 70), Пандев (Санабрия, 62).
Предупреждения: Пеццелья (13), Шене (31), Миленкович (38), Фавилли (39), Венути (75), Стураро (90), Касерес (90).
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|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Милан
|21
|31
|7
|Кальяри
|20
|30
|8
|Парма
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Болонья
|21
|27
|11
|Хеллас Верона
|19
|26
|12
|Наполи
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Брешия
|21
|15
|20
|Дженоа
|20
|14