"Фиорентина" и "Дженоа" поделили очки в матче Серии А

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"Фиорентина" и "Дженоа" поделили очки в матче Серии А

В 21-м туре итальянской Серии А "Фиорентина" сыграла вничью с "Дженоа".

"Фиорентина" - "Дженоа" 0:0

"Фиорентина": Дронговски, Венути (Оливера, 82), Миленкович, Пеццелья, Лирола, Пульгар, Кастровилли (Эссерик, 65), Кьеза, Бенасси, Касерес, Кутроне (Влахович, 59).

"Дженоа": Перин, Баррека, Кришито, Ромеро, Гильоне, Шене, Стураро, Бехрами (Ягелло, 90), Бираски, Фавилли (Пинамонти, 70), Пандев (Санабрия, 62).

Предупреждения: Пеццелья (13), Шене (31), Миленкович (38), Фавилли (39), Венути (75), Стураро (90), Касерес (90).

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