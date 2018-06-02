"Фиорентина" и "Эвертон" поборются за колумбийского защитника

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"Фиорентина" и "Эвертон" поборются за колумбийского защитника

"Фиорентина" и "Эвертон" поборются за защитника "Бока Хуниорс" Франка Фабру, сообщает TYC Sports.

По информации источника, "фиалки" и "ириски" намерены попытаться подписать 27-летнего колумбийца текущим летом.

В гонке за Фаброй фаворитом пока считается "Фиорентина", которая уже контактировала с аргентинским клубом.

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